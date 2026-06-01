Oriental Trimex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oriental Trimex hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,29 INR. Im letzten Jahr hatte Oriental Trimex einen Gewinn von 1,04 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 139,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166,7 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,380 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,52 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Oriental Trimex 211,78 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 210,20 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at