Oriental Trimex präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oriental Trimex hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 78,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oriental Trimex 17,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at