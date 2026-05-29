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29.05.2026 06:31:29
Oriental Veneer Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Oriental Veneer Products hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,77 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oriental Veneer Products 0,830 INR je Aktie eingenommen.
Oriental Veneer Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,37 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Oriental Veneer Products mit einem Umsatz von insgesamt 5,73 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -4,79 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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