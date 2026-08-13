Oriental Veneer Products stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oriental Veneer Products präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,60 INR, nach 0,910 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,69 Prozent auf 1,38 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at