Oriental Veneer Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oriental Veneer Products stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2,06 INR. Im letzten Jahr hatte Oriental Veneer Products einen Gewinn von 1,17 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,69 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,53 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
