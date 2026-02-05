Oriental Veneer Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oriental Veneer Products stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2,06 INR. Im letzten Jahr hatte Oriental Veneer Products einen Gewinn von 1,17 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,69 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,53 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at