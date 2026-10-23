Oriental Veneer Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oriental Veneer Products stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at