Oriental veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Oriental hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 MYR. Im letzten Jahr hatte Oriental einen Gewinn von 0,150 MYR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,63 Prozent zurück. Hier wurden 1,11 Milliarden MYR gegenüber 1,41 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at