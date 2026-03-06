|
06.03.2026 06:31:28
Oriental Weavers Carpet: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Oriental Weavers Carpet hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EGP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,550 EGP je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 7,16 Milliarden EGP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,09 Milliarden EGP umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,60 EGP. Im Vorjahr waren 3,82 EGP je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,61 Prozent auf 26,62 Milliarden EGP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,29 Milliarden EGP erwirtschaftet worden.
