Oriental Weavers Carpet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Oriental Weavers Carpet hat am 17.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 EGP, nach 0,920 EGP im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 6,90 Milliarden EGP – das entspricht einem Zuwachs von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,42 Milliarden EGP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at