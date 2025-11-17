ORIENTBIO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ORIENTBIO hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ORIENTBIO ein Ergebnis je Aktie von -9,000 KRW vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,93 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,73 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at