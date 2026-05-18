ORIENTBIO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ORIENTBIO hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,03 KRW. Im Vorjahresviertel waren -34,400 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 6,54 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ORIENTBIO 6,33 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 17,570 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -111,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 29,75 Milliarden KRW, während im Vorjahr 29,40 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at