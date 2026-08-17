ORIENTBIO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ORIENTBIO hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 40,88 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -34,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ORIENTBIO mit einem Umsatz von insgesamt 6,59 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,68 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 14,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at