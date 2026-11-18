ORIENTBIO hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -105,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ORIENTBIO ein EPS von -4,000 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,35 Prozent auf 6,77 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,93 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at