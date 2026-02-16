ORIENTBIO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ORIENTBIO hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16,19 KRW. Im Vorjahresquartal waren -11,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,60 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,96 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at