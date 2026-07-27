Origen Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Origen Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at