Origin Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Origin Bancorp präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Origin Bancorp im vergangenen Quartal 151,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Origin Bancorp 136,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at