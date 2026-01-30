Origin Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Origin Bancorp hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Origin Bancorp im vergangenen Quartal 151,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Origin Bancorp 139,5 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,40 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Origin Bancorp im vergangenen Geschäftsjahr 590,83 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Origin Bancorp 615,22 Millionen USD umsetzen können.

