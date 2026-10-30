Origin Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Origin Bancorp stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Origin Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Origin Bancorp 157,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 155,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at