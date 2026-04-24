Origin Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Origin Bancorp hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte Origin Bancorp 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Origin Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 149,6 Millionen USD im Vergleich zu 148,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at