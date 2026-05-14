14.05.2026 06:31:29

Origin Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Origin Electric hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 204,69 JPY. Im Vorjahresquartal waren -31,470 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,17 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -422,340 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Origin Electric ein EPS von -15,500 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,69 Prozent zurück. Hier wurden 26,88 Milliarden JPY gegenüber 28,80 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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