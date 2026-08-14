Origin Electric: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Origin Electric hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 107,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Origin Electric -90,390 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,23 Milliarden JPY – ein Plus von 19,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Origin Electric 6,05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at