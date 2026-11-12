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12.11.2026 06:31:28
Origin Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Origin Electric stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,81 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Origin Electric -92,240 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 8,00 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Origin Electric 6,67 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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