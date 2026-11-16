Origin Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Origin Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Redaktion finanzen.at