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16.11.2026 06:31:29
Origin Investment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Origin Investment lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Redaktion finanzen.at
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