Origin Materials verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Origin Materials hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -38,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Origin Materials ein EPS von -2,700 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 67,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 50,550 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -17,400 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 18,92 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 39,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Origin Materials 31,28 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at