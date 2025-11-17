Origin Property: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Origin Property ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Origin Property die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 THB gegenüber 0,160 THB im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Origin Property in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,01 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 2,68 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at