Origin Property hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Origin Property hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,75 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,01 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at