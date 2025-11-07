Original Engineering Consultants informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Original Engineering Consultants hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 28,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Original Engineering Consultants ein Ergebnis je Aktie von -27,040 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,51 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at