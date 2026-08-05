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05.08.2026 06:31:29
Original Engineering Consultants präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Original Engineering Consultants hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 38,81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Original Engineering Consultants 37,40 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,48 Milliarden JPY – ein Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Original Engineering Consultants 2,12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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