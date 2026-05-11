Original Engineering Consultants: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Original Engineering Consultants hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 68,74 JPY, nach 59,84 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Original Engineering Consultants in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at