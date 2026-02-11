Original Engineering Consultants stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Original Engineering Consultants ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Original Engineering Consultants die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,99 JPY gegenüber 23,91 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Original Engineering Consultants in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 91,54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 110,31 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 19,56 Prozent auf 8,52 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

