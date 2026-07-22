Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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22.07.2026 21:19:00
Original Xbox Games Are Coming to PC Starting With Four Fan Favorites
Playable through Microsoft’s new Xbox Backward Compatibility program for PC, you’ll be able to relive classic Xbox titles directly on your laptop, desktop or handheld.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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