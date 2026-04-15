OriginClear präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OriginClear hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 50,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 23,10 Prozent auf 6,82 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,54 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at