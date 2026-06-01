OriginClear stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OriginClear veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at