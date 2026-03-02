Orinko Advanced Plastics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orinko Advanced Plastics A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Orinko Advanced Plastics A 0,090 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,26 Prozent auf 1,76 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,80 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,410 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Orinko Advanced Plastics A ein EPS von 0,430 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,52 Prozent auf 6,48 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at