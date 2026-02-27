27.02.2026 06:31:29

Oriola-KD A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oriola-KD A hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,100 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Oriola-KD A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 502,0 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 440,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,150 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,110 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Oriola-KD A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,91 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,68 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,056 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,91 Milliarden EUR, befunden.

