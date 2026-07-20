Oriola-KD A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oriola-KD A hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Oriola-KD A ein Ergebnis je Aktie von -0,030 EUR vermeldet.

Oriola-KD A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,8 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 89,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at