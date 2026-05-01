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01.05.2026 06:31:29
Oriola-KD A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Oriola-KD A lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oriola-KD A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 88,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 49,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 447,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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