Oriola-KD B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oriola-KD B gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Oriola-KD B mit einem Umsatz von insgesamt 49,8 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 447,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 88,86 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at