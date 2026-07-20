Oriola-KD B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Oriola-KD B gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oriola-KD B ein EPS von -0,030 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,8 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 89,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at