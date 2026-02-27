Oriola-KD B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oriola-KD B präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Oriola-KD B ebenfalls 0,100 EUR je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite standen 502,0 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 440,7 Millionen EUR umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,150 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Oriola-KD B ein Ergebnis je Aktie von -0,110 EUR vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Oriola-KD B im vergangenen Geschäftsjahr 1,91 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oriola-KD B 1,68 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,056 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,91 Milliarden EUR erwartet.

