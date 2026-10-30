Orion A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Orion A hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 EUR gegenüber 0,680 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 542,2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 422,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at