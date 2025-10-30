|
Orion A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Orion A gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orion A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 422,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 471,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
