Orion A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Orion A gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orion A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 422,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 471,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at