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20.07.2026 06:31:29
Orion A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Orion A hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 EUR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 521,6 Millionen EUR – ein Plus von 25,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orion A 416,8 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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