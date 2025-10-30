Orion B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Orion B äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Orion B 422,7 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 471,7 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at