Orion B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Orion B hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,590 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 521,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Orion B 416,8 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at