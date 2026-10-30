Orion B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orion B hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,680 EUR je Aktie erzielt worden.

Orion B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 542,2 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 422,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at