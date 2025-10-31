Orion: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Orion hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,68 Prozent zurück. Hier wurden 494,0 Millionen USD gegenüber 518,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at