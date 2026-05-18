ORION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ORION stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

ORION hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3149,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2639,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat ORION im vergangenen Quartal 930,36 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ORION 801,77 Milliarden KRW umsetzen können.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 3340,19 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 917,37 Milliarden KRW gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at