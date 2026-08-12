ORION BREWERIES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ORION BREWERIES hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 15,47 JPY. Im letzten Jahr hatte ORION BREWERIES einen Gewinn von 36,46 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,19 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,05 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at